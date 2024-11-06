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    Ташуев: Некоторые футболисты выходят поиграться в футбольчик

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    Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о матче против «Зенита» (0:3).

    Сергей Ташуев
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    Сергей Ташуев

    «Мы привезли сверхэкспериментальный состав, дали сыграть молодежи. [Игроки] очень сильно расстроили, что сами себе организовали голы. На установке было сказано про надежность, качество, что должны показать себя солидно, профессионально, а получается так, что некоторые футболисты выходят поиграться в футбольчик.

    В раздевалке пришлось включить высокую тональность, потому что так нельзя относиться к профессии. У вас контракт, вы получаете хорошие деньги, а отношение к работе — выйдем, поиграем в футбол. У нас ответный матч впереди, так безалаберно отдавать мячи высококлассным футболистам, это, мягко выражаясь, не наш метод, поэтому объявил, что буду принимать строгие меры. В другом составе и состоянии будем готовиться к следующему матчу. Это самая важная для нас игра. Уверен, это будет другой матч.

    Какие меры? Это наша внутренняя кухня.

    Игра — штука непредсказуемая. Все бывает, мы же обыграли "Краснодар" дома 3:0. Я очень расстроился из‑за третьего гола. При 0:2 еще есть хороший шанс, сейчас сложновато, но в любом случае будем играть», — цитирует Ташуева «Матч ТВ».

    Ответная игра пройдет в Грозном 27 ноября.

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