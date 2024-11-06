Представитель Дзюбы: У Артема не было попыток общения с Карпиным

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона», заявил, что футболист не общался спо поводу возможного вызова в сборную России.

Дзюба ранее заявил, что надеется забить еще хотя бы один гол за сборную России и стать ее лучшим бомбардиром. Сейчас он делит первое место с Александром Кержаковым — оба забили за национальную команду по 30 мячей.

«Никаких попыток общения с Валерием Георгиевичем не было. Это, как мне кажется, прерогатива РФС. Если они решат и дадут такой шанс, это случится. Если нет, то нет.

Попытки "навести мосты" не имеют смысла. Не знаю, мяч на стороне Валерия Георгиевича или РФС. Все-таки он тоже сотрудник РФС.

Недавно видел обсуждения в телеграм-каналах о том, что можно было бы провести прощальный матч для ветеранов, Артема Дзюбы, Дениса Глушакова и еще кого-то. Если это будет в таком формате, то это будет за рамками чисто спортивного вызова, потому что мы знаем о возрастных ограничениях (ранее Карпин заявлял, что не будет вызывать в сборную России игроков старше 30 лет — прим.), какая-то широкая группа лиц от РФС должна принимать в этом участие.

Это не моя территория, это их вотчина», — приводит слова Гольдмана «Р-Спорт».