Газзаев призвал Карпина вызвать Дзюбу в сборную России

Известный тренерпрокомментировал слова нападающего «Акрона»о желании вернуться в сборную России.

Дзюба ранее заявил, что надеется забить еще хотя бы один гол за сборную России и стать ее лучшим бомбардиром. Сейчас он делит первое место с Александром Кержаковым — оба забили за национальную команду по 30 мячей.

«Артем Дзюба сделал многое для российского футбола. Было бы правильно дать ему шанс и вызвать его в сборную на товарищеские матчи.

Вполне возможно, что Дзюба побьет рекорд Кержакова и станет лучшим бомбардиром в истории российского футбола, впереди еще половина чемпионата.

Артем в хорошей форме. Знаете, как говорят, прирожденный форвард будет забивать. У него есть все возможности для этого», — приводит слова Газзаева «Матч ТВ».

Напомним, 15 ноября сборная сыграет в Краснодаре с Брунеем, а 19-го встретится в Волгограде с командой Сирии.