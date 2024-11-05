Сафонов пропустит ноябрьские матчи сборной России

Голкипер «Пари Сен-Жермен»не сыграет за сборнуюв ближайших товарищеских матчах. Об этом сообщил тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов.

Ранее РФС подтвердил, что 15 ноября сборная сыграет в Краснодаре с Брунеем, а 19-го встретится в Волгограде с командой Сирии.

«Приняли решение, что Матвей не приедет на ноябрьский сбор. Это обсуждалось и с самим Матвеем, не один день говорили об этом.

Он понимает, что он играет, есть возможность играть в клубе. Матвей осознает, что вратари в России играют хорошо и им тоже нужна возможность сыграть за сборную», — приводит слова Кафанова «Матч ТВ».

Напомним, российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.