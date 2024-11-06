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    «Астон Вилла» уступила «Брюгге» в Лиге чемпионов

    «Брюгге» — «Астон Вилла»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов «Брюгге» победил «Астон Виллу» со счетом 1:0.

    «Брюгге»
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    «Брюгге»

    Судьбу поединка решил единственный забитый мяч, автором которого стал Ханс Ванакен с пенальти на 52-й минуте.

    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги
    Брюгге — Астон Вилла 1:0
    Гол: 1:0 Ханс Ванакен (пенальти) (52') Брюгге: Симон Миньоле, Хоакин Сейс, Хоэль Ордоньес, Брандон Мехеле, Максим Де Кёйпер, Каспер Нильсен (Уго Ветлесен, 76'), Ханс Ванакен, Андреас Сков Ольсен (Чемсдин Талби, 72'), Христос Дзолис (Бьорн Мейер, 75'), Ардон Ясари, Ferran Jutglà (Ромео Вермант, 90') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Бубакар Камара, Ян Матсен, Тайрон Мингс (Пау Торрес, 66'), Диего Карлос (Коста Неделькович, 80'), Эзри Конса, Джон МакГинн (Джон Дуран, 58'), Юри Тилеманс, Олли Уоткинс (Эмилиано Буэндия, 80'), Морган Роджерс (Джейкоб Рэмси, 66'), Леон Бэйли Предупреждения: Каспер Нильсен (17'), Тайрон Мингс (25'), Диего Карлос (25'), Уго Ветлесен (78'), Бубакар Камара (90 + 1'), Эзри Конса (90 + 5')

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    У «Астон Виллы» осталось девять очков и пятое место в турнирной таблице. У «Брюгге» теперь шесть баллов и 20-я строчка.

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