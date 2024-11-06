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    Алонсо: «Байеру» не хватило сил против «Ливерпуля»

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    Наставник «Байера» Хаби Алонсо высказался о поражении от «Ливерпуля» (0:4) в Лиге чемпионов.

    Хаби Алонсо
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    Хаби Алонсо

    «Думаю, в первом тайме мы были довольно хороши. Во втором тайме соперник был не так хорош, но мы не могли удерживать мяч и находить нужные позиции. Наша активность в обороне снизилась, и они не сильно давили на нас. Болезненный результат и еще более болезненная игра.

    Может случиться так, что вы приедете на "Энфилд" и проиграете. Но проигрывать со счетом 0:4 нехорошо. Это очень и очень сильная команда, и они наказали нас. Жаль, что мы не смогли удержать счет 0:1 еще 15-20 минут. Они сделали то же самое с "Брайтоном", а теперь — с нами.

    Мы были готовы выложиться здесь полностью. В какой-то момент у нас все стало получаться, но спустя 20 минут игра изменилась. "Ливерпуль" силен. Нам не хватило силы и постоянства. Остается лишь принять поражение, поздравить "Ливерпуль" и двигаться дальше.

    Я постараюсь разделить игру и боль от результата и эмоции от возвращения на "Энфилд". Я очень благодарен за такой прием.

    Пока рано говорить, но я вижу, что "Ливерпуле" очень хорошо сбалансирован, у них очень сплоченная команда. Работают все 11 игроков, и у них достаточно сил, чтобы сыграть всухую, что важно в Лиге чемпионов. Посмотрим, что будет в АПЛ — пока рано говорить, но они смотрятся неплохо», — цитирует Алонсо BBC.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    После этого матча «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 12-ю очками в активе. «Байер» — на 11-й позиции (7).

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