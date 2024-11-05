Слот: Матч «Ливерпуль» — «Байер» нужно ждать с нетерпением

Арне Слот Фото: globallookpress.com
«Это большой еврокубковый матч, что в Лиге чемпионов встречается почти постоянно. В том числе благодаря тому, что Хаби Алонсо сделал в "Ливерпуле", в особенности в еврокубках.
"Байер" был невероятен в прошлом сезоне в бундеслиге и на европейской арене. Думаю, в этом сезоне они столь же хороши, просто им немного не везет с результатами. Это большой матч, которого любители футбола должны ждать с нетерпением», — цитирует пресс-служба УЕФА Слота.
Матч «Ливерпуль» — «Байер» начнется 5 ноября в 23:00 мск.