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    Слот: Матч «Ливерпуль» — «Байер» нужно ждать с нетерпением

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    Наставник «Ливерпуля» Арне Слот поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Байера».

    Арне Слот
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    Арне Слот

    «Это большой еврокубковый матч, что в Лиге чемпионов встречается почти постоянно. В том числе благодаря тому, что Хаби Алонсо сделал в "Ливерпуле", в особенности в еврокубках.

    "Байер" был невероятен в прошлом сезоне в бундеслиге и на европейской арене. Думаю, в этом сезоне они столь же хороши, просто им немного не везет с результатами. Это большой матч, которого любители футбола должны ждать с нетерпением», — цитирует пресс-служба УЕФА Слота.

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    Матч «Ливерпуль» — «Байер» начнется 5 ноября в 23:00 мск.

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