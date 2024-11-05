Слот: Матч «Ливерпуль» — «Байер» нужно ждать с нетерпением

Наставник «Ливерпуля»поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Байера».

«Это большой еврокубковый матч, что в Лиге чемпионов встречается почти постоянно. В том числе благодаря тому, что Хаби Алонсо сделал в "Ливерпуле", в особенности в еврокубках.

"Байер" был невероятен в прошлом сезоне в бундеслиге и на европейской арене. Думаю, в этом сезоне они столь же хороши, просто им немного не везет с результатами. Это большой матч, которого любители футбола должны ждать с нетерпением», — цитирует пресс-служба УЕФА Слота.

Прогнозы и ставки на футбол

Матч «Ливерпуль» — «Байер» начнется 5 ноября в 23:00 мск.