Гвардиола: У нас игр, как в НБА, но у них — четыре месяца перерыва

Главный тренерв очередной раз подверг критики календарь текущего сезона.

«В предыдущих сезонах мы сыграли много игр. Может быть, когда мы поедем на клубный чемпионат мира и если дойдём до последних стадий соревнований, то проведём больше, чем 70 игр.

70 игр — это как НБА, но у НБА четыре месяца перерыва между сезонами, а у нас есть всего лишь три недели, потому что это не текущий сезон, а будто бы всё ещё идёт предыдущий. И когда такое происходит, то у вас надолго остаются травмы», — приводит слова Гвардиолы издание Eurosport.

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В настоящий момент «Манчестер Сити» идет вторым в турнирной таблице английского чемпионата.