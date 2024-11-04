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    Анчелотти: Винисиус расстроен не из-за «Золотого мяча», а из-за трагедии в Испании

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о состоянии нападающего команды Винисиуса перед матчем 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Милана».

    Карло Анчелотти — главный тренер «Реала»
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    Карло Анчелотти — главный тренер «Реала»

    «Как команда переживала прошлую неделю? Было тяжело, атмосфера не была нормальной. Но дело не в "Золотом мяче". Это в прошлом, все уже решено. Поздравляем награжденных. Горе не в этом, а в том, что происходит здесь, в Испании.

    Как Винисиус воспринял эту ситуацию? Винисиус расстроен, как и все мы, но не из-за "Золотого мяча", а потому что он тоже следит за ситуацией в Валенсии.

    Как Винисиус чувствует себя после того, как не выиграл "Золотой мяч"? Он в порядке. Он понимает, что происходит. К счастью, мы не играли в субботу, и Винисиус хорошо работал на тренировке, как и остальные», — сказал Анчелотти As.

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    Матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «сливочными» и «Миланом» состоится завтра, 5-го ноября в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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