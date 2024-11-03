Пятибратов: Мы заработали три очка, но не получили

Главный тренервысказался о матче против(1:1).

«Второй монитор VAR сломался. На мой взгляд, мы очень здорово сегодня играли в футбол. Мы были лучшей командой на поле. Надо учитывать, что у "Химок" блестящая группа атаки, но мы не дали им особо ничего создать. Был момент со стандарта, мы додавили в конце, наш план сработал, забили победный мяч. Не знаю, почему эпизоды так трактовались, но в этом разберутся люди, которые должны в этом разбираться. Не просто так после матча 10 тысяч болельщиков аплодировали нашим футболистам стоя. Они заслужили сегодня три очка. Мы их сегодня заработали, но не получили. Значит, будем в следующем матче стараться зарабатывать и получать.

Все прекрасно видел со стороны. Когда так долго принимается решение — это для меня удивительно. Можно было бы сразу понять, есть гол или нет. Что там смотреть? Человек забивает в свои ворота. Я свое мнение сказал: думаю, это был чистейший гол.

У меня не было ни к кому претензий. Эмоции — это нормально, это футбол. Все хотели выиграть. Решения и трактовки правил… Все уже запутались, когда есть фол, а когда — нет. Был темп игры, агрессия и мужская борьба. Судейство мне сегодня не понравилось, а то, что были эмоции — это нормальная часть футбола.

Шаг вперед для "Факела" — это футбол, в который мы играли первый тайм и большую часть второго. Очко сегодня заработали — это хорошо. Плохо, что еще два не заработали. По игре должны были забрать свое. Я вас уверяю, что нам вернется. Мы смелые и агрессивные. Мы почти полностью разрушили футбол соперника. В предыдущих матчах они были очень результативными, забили два "Локомотиву" и три — "Динамо". Сегодня не помню ни одного момента, где наш вратарь вытащил бы какой‑то неимоверный мяч. Мы забили два мяча, поэтому я доволен», — цитирует Пятибратова «Матч ТВ».

После этого матча «Факел» занимает 14-е место в таблице РПЛ с 12-ю очками в активе. «Химки» — на 13-й позиции с тем же количеством баллов.