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    «Шинник» в гостях победил «Черноморец»

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    «Шинник» на выезде одолел «Черноморец» в матче 17-го тура Первой лиги — 1:0.

    «Шинник»
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    «Шинник»

    На 10-й минуте гол забил Василий Алейников.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Черноморец — Шинник 0:1
    Гол: 0:1 Василий Алейников (10') Черноморец: Даниил Фролкин, Александр Сергеевич Безчаснюк, Василий Черов, Анри Чичинадзе, Магомед Мусалов, Виталий Стежко, Роман Акбашев, Иван Енин, Руслан Фищенко, Илья Родионов, Мераби Уридия Шинник: Тимофей Митров, Джонатан Джон, Лев Скворцов, Глеб Якушевич, Бен Загре, Василий Алейников, Руслан Куль, Денис Самойлов, Мухаммад Султонов, Вячеслав Зинков, Артем Малахов Предупреждения: Василий Алейников (79'), Лев Скворцов (82'), Данила Сухомлинов (90+6')

    «Шинник» набрал 18 очков. Команда находится на 15-й позиции.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    «Черноморец» потерпел второе поражение кряду. Клуб из Новороссийска с 24 очками располагается на 5-м месте.

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