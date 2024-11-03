«Шинник» в гостях победил «Черноморец»

На 10-й минуте гол забил Василий Алейников.
Футбол. Россия. Первая лига
Черноморец — Шинник 0:1
Гол: 0:1 Василий Алейников (10') Черноморец: Даниил Фролкин, Александр Сергеевич Безчаснюк, Василий Черов, Анри Чичинадзе, Магомед Мусалов, Виталий Стежко, Роман Акбашев, Иван Енин, Руслан Фищенко, Илья Родионов, Мераби Уридия Шинник: Тимофей Митров, Джонатан Джон, Лев Скворцов, Глеб Якушевич, Бен Загре, Василий Алейников, Руслан Куль, Денис Самойлов, Мухаммад Султонов, Вячеслав Зинков, Артем Малахов Предупреждения: Василий Алейников (79'), Лев Скворцов (82'), Данила Сухомлинов (90+6')
«Шинник» набрал 18 очков. Команда находится на 15-й позиции.
«Черноморец» потерпел второе поражение кряду. Клуб из Новороссийска с 24 очками располагается на 5-м месте.