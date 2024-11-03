Артига о ничьей с «Факелом»: Одно очко, так одно — это тоже результат

Главный тренервысказался о ничейном результате своей команды в матче 14-го тура российской Премьер-лиги против(1:1).

«В этой лиге очень важны очки. Одно очко, так одно. Ничья — тоже результат. Мы всегда готовимся играть на победу. Во втором тайме было три очевидных момента, особенно у Заболотного. Да, он не забил, такое случается.

Команда очень хорошо отыграла. Но, к сожалению, заработали только одно очко», — сказал Артига в эфире «Матч ТВ».

После этого матча «Химки» занимают 13-е место в таблице РПЛ с 12-ю очками в активе. В следующем поединке подмосковная команда сыграет против «Ростова» 9-го ноября.