Артига о ничьей с «Факелом»: Одно очко, так одно — это тоже результат

Франк Артига — главный тренер «Химок» Фото: globallookpress.com
«В этой лиге очень важны очки. Одно очко, так одно. Ничья — тоже результат. Мы всегда готовимся играть на победу. Во втором тайме было три очевидных момента, особенно у Заболотного. Да, он не забил, такое случается.
Команда очень хорошо отыграла. Но, к сожалению, заработали только одно очко», — сказал Артига в эфире «Матч ТВ».
После этого матча «Химки» занимают 13-е место в таблице РПЛ с 12-ю очками в активе. В следующем поединке подмосковная команда сыграет против «Ростова» 9-го ноября.