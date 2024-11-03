«Факел» — «Химки»: счет матча 1:1, обзор голов

Фрагмент матча Фото: t.me/pfcfakel
Единственный гол у гостей забил Александр Руденко на 4-й минуте. «Факелу» все-таки удалось сравнять счет благодаря голу Мохамед Браими на 38-й минуте.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Факел — Химки 1:1
Голы: 0:1 Александр Руденко (4'), 1:1 Мохамед Браими (38'), : (85') Факел: Виталий Гудиев, Игорь Юрганов, Игорь Калинин, Мохамед Браими, Ираклий Квеквескири, Табо Селе, Даниэль Мишкич, Ильнур Альшин, Вячеслав Якимов, Алексей Каштанов, Dziov M. Химки: Никита Кокарев, Ориньо, Петар Голубович, Александр Филин, Неманья Анджелкович, Лукас Вера, Хетаг Хосонов, Зелимхан Бакаев, Александр Руденко, Антон Заболотный, Mejia R. Предупреждения: Александр Руденко (45+1'), Игорь Калинин (69')
После этого матча «Факел» занимает 14-е место в таблице РПЛ с 12-ю очками в активе. «Химки» — на 13-й позиции с тем же количеством баллов.