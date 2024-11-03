1-й таймМанчестер Юнайтед — ЧелсиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Юнайтед»«Манчестер Юнайтед» — «Челси». Онлайн
  • 20:08
    • Гауфф разобралась с Пегулой на Итоговом турнире WTA
  • 18:57
    • «Тоттенхэм» одержал уверенную победу над «Астон Виллой» в матче АПЛ
  • 18:37
    • Зверев стал победителем турнира в Париже
  • 18:29
    • Свентек победила Крейчикову в матче Итогового турнира WTA
  • 15:12
    • «Акрон» выиграл у «Крыльев Советов»
    Все новости спорта

    «Факел» и «Химки» поделили очки в матче РПЛ

    «Факел» — «Химки»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Факел Химки
    «Факел» на своем поле не смог обыграть «Химки» (1:1) в матче 14-го тура российской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Единственный гол у гостей забил Александр Руденко на 4-й минуте. «Факелу» все-таки удалось сравнять счет благодаря голу Мохамед Браими на 38-й минуте.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Факел — Химки 1:1
    Голы: 0:1 Александр Руденко (4'), 1:1 Мохамед Браими (38'), : (85') Факел: Виталий Гудиев, Игорь Юрганов, Игорь Калинин, Мохамед Браими, Ираклий Квеквескири, Табо Селе, Даниэль Мишкич, Ильнур Альшин, Вячеслав Якимов, Алексей Каштанов, Dziov M. Химки: Никита Кокарев, Ориньо, Петар Голубович, Александр Филин, Неманья Анджелкович, Лукас Вера, Хетаг Хосонов, Зелимхан Бакаев, Александр Руденко, Антон Заболотный, Mejia R. Предупреждения: Александр Руденко (45+1'), Игорь Калинин (69')

    После этого матча «Факел» занимает 14-е место в таблице РПЛ с 12-ю очками в активе. «Химки» — на 13-й позиции с тем же количеством баллов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Интер» уверенно выиграет у «Венеции»
  • «Интер» — «Венеция». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • Паритета избежать не удастся?!
  • «Севилья» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • Сумеет ли «Марсель» загнать «канареек»?
  • «Нант» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.32
  • Экспресс дня 4 ноября
  • Завтра в 14:01
    •  1.84
  • Прогноз на матч Интер — Венеция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.00
  • Прогноз на матч Севилья — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нант — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.36
  • Прогноз на матч Фулхэм — Брентфорд
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Джере — Вавринка
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Соболенко — Паолини
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры