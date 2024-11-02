Сутормин готов сыграть за сборную против второго состава Брунея

Полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин высказался о том, что сборной России придется играть против второго состава сборной Брунея.

«Пусть она приедет, и мы посмотрим, вторая это сборная или нет. Нам какая разница? Сборная приедет, для нас важно, чтобы команда собиралась и играла. В октябрьскую паузу не было игр, думаю, ничего хорошего (в этом) не было. Сборная должна собираться и ждать возвращения на международную арену.

Готов ли я сыграть в таком матче? Без проблем. Мы люди подневольные — с кем скажут, с тем и играем», — приводит слова Сутормина «Матч ТВ».

Матч Россия — Бруней пройдет 15 ноября в Краснодаре. Еще через четыре дня команда Валерия Карпина встретится в Волгограде со сборной Сирии.

В октябре сборная России отказалась играть против неосновного состава команды Пакистана.

Напомним, российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.