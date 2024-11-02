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    Сутормин готов сыграть за сборную против второго состава Брунея

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи
    Полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин высказался о том, что сборной России придется играть против второго состава сборной Брунея.

    Алексей Сутормин
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    Алексей Сутормин

    «Пусть она приедет, и мы посмотрим, вторая это сборная или нет. Нам какая разница? Сборная приедет, для нас важно, чтобы команда собиралась и играла. В октябрьскую паузу не было игр, думаю, ничего хорошего (в этом) не было. Сборная должна собираться и ждать возвращения на международную арену.

    Готов ли я сыграть в таком матче? Без проблем. Мы люди подневольные — с кем скажут, с тем и играем», — приводит слова Сутормина «Матч ТВ».

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    • Матч Россия — Бруней пройдет 15 ноября в Краснодаре. Еще через четыре дня команда Валерия Карпина встретится в Волгограде со сборной Сирии.

    В октябре сборная России отказалась играть против неосновного состава команды Пакистана.

    Напомним, российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.

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