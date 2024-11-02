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    Станкович о победе «Спартака»: Сегодня ребята были великолепны, на высоте

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    Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о победе своей команды в матче 14-го тура российской Премьер-лиги против ЦСКА (2:0).

    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»
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    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»

    «Мы всегда работаем над деталями, от матча к матчу происходят корректировки. Сегодня ребята были великолепны, на высоте. С первой до последней минуты оторвали с самоотдачей. Горжусь ими.

    Мы уважаем друг друга с Марко Николичем. Сегодня никаких сюрпризов для него не было», — передает слова Станковича Чемпионат.

  • ЦСКА — «Спартак» 0:2. Онлайн
  • «Спартак» обыграл ЦСКА в матче с тремя удалениями
  • Сегодня

    • После этого матча «Спартак» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 25-ю очками в активе. В следующей встрече «красно-белые» сыграют против «Ростова» 5-го ноября в рамках Кубка России.

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