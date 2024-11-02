Станкович о победе «Спартака»: Сегодня ребята были великолепны, на высоте

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче 14-го тура российской Премьер-лиги против(2:0).

«Мы всегда работаем над деталями, от матча к матчу происходят корректировки. Сегодня ребята были великолепны, на высоте. С первой до последней минуты оторвали с самоотдачей. Горжусь ими.

Мы уважаем друг друга с Марко Николичем. Сегодня никаких сюрпризов для него не было», — передает слова Станковича Чемпионат.

После этого матча «Спартак» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 25-ю очками в активе. В следующей встрече «красно-белые» сыграют против «Ростова» 5-го ноября в рамках Кубка России.