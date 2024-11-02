Аморим рассказал о трансферных планах «Манчестер Юнайтед»

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед»прокомментировал информацию о том, что вслед за ним в английский клуб могут перейти несколько игроков лиссабонского

Ранее на этой неделе Аморим расторг контракт со «Спортингом» и возглавил «Манчестер Юнайтед». Английский клуб заплатил 10 миллионов евро в качестве отступных за португальского специалиста.

«В январе мы точно не будем подписывать игроков Спортинга», — сказал Аморим, слова которого приводит GOAL.

Ранее сообщалось, что Аморим хочет, чтобы «Манчестер Юнайтед» подписал нападающего «Спортинга» Виктора Дьокереша и защитника Усмана Диоманде.

«МЮ» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ после девяти туров.