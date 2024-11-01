Романцев: С таким характером Черчесова не сломать

Наставник «Спартака»отреагировал на скандальную ситуацию главного тренера сборной Казахстанана пресс-конференции.

По словам Романцева, Черчесова откровенно провоцируют журналисты.

«Вы правы, это чистой воды провокация. И мне, хоть и редко, доводилось оказываться в таких ситуациях. Сейчас на пресс-конференциях это обычное явление. И такие мерзкие типы прекрасно знают, что вывести из себя тренера после неудачно проведенного матча не составляет труда. Как реагировать на такую подлость? Мне проще всего дать дежурный совет — быть сдержанным, не идти на поводу у таких склочников. Но наша профессия предусматривает обязательность публичного общения. И Стас знал, на что шел. Потому и ответил пытавшемуся поставить его в неловкое положение умнику в шутливой форме. Да, пока дела у него на новом месте складываются не лучшим образом.

Но с таким характером его не сломать! Вот почему, несмотря на это, было приятно узнать, какую оценку дал работе Черчесова генеральный секретарь федерации футбола республики Андрей Дудин, назвав его тренером экстра-класса. При этом отметив высокий профессионализм в общении с игроками, проведении тренировок и анализе матчей. И после раздутого на пресс-конференции скандала федерация поддержала Станислава, сообщив, что тот учит казахский язык. Значит, Стас попал к правильным людям. Не случайно сейчас Черчесов обратился к ним с рекомендацией проведения Казахстаном двух матчей со сборной России», — цитирует Орлова «СЭ».