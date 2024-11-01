«Динамо» — «Ростов»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 14-го тура российской Премьер-лиги московскоена своем поле сыграло вничью ссо счетом 1:1.

На 24-й минуте счет открыл нападающий гостей Николай Комличенко, поразивший ворота своего бывшего клуба.

Уже через две минуты «Динамо» отыгралось после точного удара Александра Кутицкого, для него это первый матч в РПЛ.

Бело-голубые доминировали во втором тайме, даже смогли забить на 70-й минуте. Но после просмотра ВАР гол Константина Тюкавина был отменен.

Календарь и таблица РПЛ

Футбол. Россия. Премьер-лига Динамо — Ростов 1:1 Голы: 0:1 Николай Комличенко (24'), 1:1 Александр Кутицкий (26'), : (70') Динамо: Андрей Лунёв, Александр Кутицкий, Фабиан Бальбуэна, Роберто Фернандес, Николас Маричал, Луис Чавес, Муми Нгамал, Хорхе Карраскаль, Даниил Фомин, Константин Тюкавин, Arthur Gomes Ростов: Рустам Ятимов, Илья Вахания, Умар Сако, Максим Осипенко, Андрей Лангович, Виктор Мелёхин, Иван Комаров, Родриго Саравия, Роналдо, Николай Комличенко, Мохаммад Мохеби Предупреждения: Илья Вахания (71'), Иван Комаров (79')

«Динамо» с 27 очками идет на четвертом месте в РПЛ. «Ростов» (14) — 8-й.