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    «Динамо» не смогло победить «Ростов» в матче РПЛ

    «Динамо» — «Ростов»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 14-го тура российской Премьер-лиги московское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с «Ростовом» со счетом 1:1.

    Николай Комличенко
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    Николай Комличенко

    На 24-й минуте счет открыл нападающий гостей Николай Комличенко, поразивший ворота своего бывшего клуба.

    Уже через две минуты «Динамо» отыгралось после точного удара Александра Кутицкого, для него это первый матч в РПЛ.

    Бело-голубые доминировали во втором тайме, даже смогли забить на 70-й минуте. Но после просмотра ВАР гол Константина Тюкавина был отменен.

    Календарь и таблица РПЛ

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Динамо — Ростов 1:1
    Голы: 0:1 Николай Комличенко (24'), 1:1 Александр Кутицкий (26'), : (70') Динамо: Андрей Лунёв, Александр Кутицкий, Фабиан Бальбуэна, Роберто Фернандес, Николас Маричал, Луис Чавес, Муми Нгамал, Хорхе Карраскаль, Даниил Фомин, Константин Тюкавин, Arthur Gomes Ростов: Рустам Ятимов, Илья Вахания, Умар Сако, Максим Осипенко, Андрей Лангович, Виктор Мелёхин, Иван Комаров, Родриго Саравия, Роналдо, Николай Комличенко, Мохаммад Мохеби Предупреждения: Илья Вахания (71'), Иван Комаров (79')

    «Динамо» с 27 очками идет на четвертом месте в РПЛ. «Ростов» (14) — 8-й.

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