Семак: Махачкалинское «Динамо» умеет и обороняться, и контратаковать — «Зенит» ждет крепкий соперник

Главный тренер «Зенита»высказался о предстоящем матче с махачкалинскимв 14-м туре РПЛ.

«Конечно, это одна из менее знакомых команд сейчас в Премьер-лиге. Тем не менее, мы имеем представление, как играет эта команда и ее игра, результаты достойны уважения.

Команда пропустила с игры всего пять мячей за 13 туров. Это говорит о том, что нас ждет очень крепкий соперник, который умеет как обороняться, так и контратаковать.

Да, конечно, мы за всеми смотрим, следим, в особенности — за теми, кто на контрактах, кто может помочь "Зениту" в перспективе. Этим ребятам уделяем больше внимания, а за других просто переживаем, следим за их успехами.

Мы следим за воспитанниками "Газпром"-Академии, которые играют в "Динамо". Мы за всеми смотрим, следим, в особенности — за теми, кто на контрактах, кто может помочь "Зениту" в перспективе. Этим ребятам уделяем больше внимания, а за других просто переживаем, следим за их успехами», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Календарь и таблица РПЛ

Матч «Зенит» — «Динамо» (Махачкала) пройде 2 ноября в Санкт-Петербурге, начало — в 18:00 мск.