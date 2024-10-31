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    Семак: Махачкалинское «Динамо» умеет и обороняться, и контратаковать — «Зенит» ждет крепкий соперник

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче с махачкалинским «Динамо» в 14-м туре РПЛ.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Конечно, это одна из менее знакомых команд сейчас в Премьер-лиге. Тем не менее, мы имеем представление, как играет эта команда и ее игра, результаты достойны уважения.

    Команда пропустила с игры всего пять мячей за 13 туров. Это говорит о том, что нас ждет очень крепкий соперник, который умеет как обороняться, так и контратаковать.

    Да, конечно, мы за всеми смотрим, следим, в особенности — за теми, кто на контрактах, кто может помочь "Зениту" в перспективе. Этим ребятам уделяем больше внимания, а за других просто переживаем, следим за их успехами.

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    • Мы следим за воспитанниками "Газпром"-Академии, которые играют в "Динамо". Мы за всеми смотрим, следим, в особенности — за теми, кто на контрактах, кто может помочь "Зениту" в перспективе. Этим ребятам уделяем больше внимания, а за других просто переживаем, следим за их успехами», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

    Календарь и таблица РПЛ

    Матч «Зенит» — «Динамо» (Махачкала) пройде 2 ноября в Санкт-Петербурге, начало — в 18:00 мск.

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