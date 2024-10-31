Дуглас Сантос: Чувствую себя в «Зените» как дома

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос отметил, что намерен отметить победой свой двухсотый матч за сине‑бело‑голубых. Питерский клуб сразится против махачкалинского «Динамо».

Матч 14‑го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо» (Махачкала) состоится 2 ноября в Санкт-Петербурге. Встреча начнется в 18:00 мск.

«Я очень счастлив, что такая цифра ждет меня впереди. И рад тому, что такое количество матчей уже провел в футболке "Зенита". Этот клуб стал для меня родным.

Чувствую себя здесь как дома с самого первого дня в Петербурге. И очень надеюсь, что юбилейный матч смогу отпраздновать, набрав три очка», — цитирует Сантоса «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» с 30 очками занимает 2‑е место в турнирной таблице.