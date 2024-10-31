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    Дуглас Сантос: Чувствую себя в «Зените» как дома

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    Капитан «Зенита» Дуглас Сантос отметил, что намерен отметить победой свой двухсотый матч за сине‑бело‑голубых. Питерский клуб сразится против махачкалинского «Динамо».

    Дуглас Сантос
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    Дуглас Сантос

    Матч 14‑го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо» (Махачкала) состоится 2 ноября в Санкт-Петербурге. Встреча начнется в 18:00 мск.

    «Я очень счастлив, что такая цифра ждет меня впереди. И рад тому, что такое количество матчей уже провел в футболке "Зенита". Этот клуб стал для меня родным.

    Чувствую себя здесь как дома с самого первого дня в Петербурге. И очень надеюсь, что юбилейный матч смогу отпраздновать, набрав три очка», — цитирует Сантоса «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» с 30 очками занимает 2‑е место в турнирной таблице.

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