ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Лига 1. ПСЖ возглавил французский чемпионат

    Итоги 9-го тура чемпионата Франции по футболу

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Футбол Франции Лига 1 Анже Брест Гавр Ланс Лилль Лион Марсель Монако Монпелье Нант Ницца Осер ПСЖ Реймс Ренн Сент-Этьен Страсбург Тулуза
    Вся лентаСамое главное
    Брэндон МореноМорено встретится с Альбази, Льюис против Диницы. Анонс карда UFC Edmonton Винисиус ЖуниорКарнавала не будет. Яростная реакция «Реала» на то, что Винисиус Жуниор остался без «Золотого мяча» РодриИсторическая победа Родри: опорный полузащитник затмил даже самых ярких нападающих
    Все новости спорта
    «Марсель» — ПСЖ
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Марсель» — ПСЖ
    В центральном матче тура ПСЖ обыграл «Марсель» и увеличил преимущество над конкурентами до 3 очков. Оступился и «Монако», который позволил парижанам уйти от поражения. Зону вылета покинул «Анже», его место в группе аутсайдеров занял «Сент-Этьен».

    Изменения в турнирной таблице

    По итогам матчей 9 тура на одну строчку вверх поднялись «Страсбург» и «Брест», которые расположились на 9 и 10 местах соответственно.

    Улучшил турнирное положение «Ренн», поднявшись на две строчки и заняв 11 место в Лиге 1. Вниз по турнирной таблице скатились «Нант» (с 9 на 12), «Осер» ( с 12 на 13), «Сент-Этьен» (с 14 на 16) и «Гавр» (с 16 на 17).

    saudi-pro-league Календарь и таблица Лиги 1

    Со знаком плюс минувший тур завершился для следующих команд: «Тулуза» поднялась с 15 на 14 место, а «Анже» — с 17 на 15.

    Лидерство ПСЖ и игра конкурентов

    В центральном матче 9 тура Лиги 1 сошлись «Марсель» и ПСЖ, игра прошла на Велодроме. Поединок завершился крупной победой парижан. Футболисты «Пари Сен-Жермен» отправили в сетку ворот «олимпийцев» три безответных мяча.

    В составе чемпионов по голу забили Жоао Невеш и Брэдли Баркола. Также в матче «Марселя» и ПСЖ был зафиксирован автогол в исполнении защитника «провансальцев» Леонардо Балерди.

  • «Винисиуса сгубил Золотой мяч». Александр Шмурнов подводит итоги огненного футбольного уик-энда в Европе
  • Эксклюзивное интервью с известным спортивным комментатором, журналистом и блогером
  • 28/10/2024

    • Таким образом ПСЖ набрал 23 очка и сохранил за собой первое место в Лиге 1. «Марсель» с активом в 17 баллов остался на третьей строчке французского первенства.

    На втором месте в турнирной таблице идет «Монако», который потерпел поражение в 9 туре, проиграв на выезде «Ницце» (1:2). Таким образом монегаски отпустили ПСЖ в отрыв, в активе «Монако» набрано 20 очков.

    В топе

    На 4 месте идёт «Лилль», который к 9 туру набрал 17 пунктов. В минувшем туре «доги» выиграли важный матч у соседа по турнирной таблице — «Ланса» (2:0).

    «Монако» — «Гавр»
    globallookpress.com

    «Кроваво-золотые» несмотря на проигрыш остались на 5 строчке чемпионата с активом в 14 баллов.

    Тур № 10

    Лидер Лиги 1 ПСЖ в следующем туре сыграет против «Ланса», игра запланирована на субботу, 2 ноября.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты, VIPpinnacle 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Ещё один участник чемпионской гонки «Монако» сыграет в пятницу, 1 ноября, это будет игра против «Анже».

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Завершит программу игрового дня поединок между «Марселем» и «Нантом», встреча состоится в воскресенье, 3 ноября.

    Матчи 10 тура чемпионата Франции пройдут с 1 по 3 ноября.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.25
  • Экспресс дня 30 октября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  3.85
  • Прогноз на матч СКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Брайтон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Престон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Майнц — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Авангард — Лада
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Рома — Торино
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры