Лига 1. ПСЖ возглавил французский чемпионат

Изменения в турнирной таблице
По итогам матчей 9 тура на одну строчку вверх поднялись «Страсбург» и «Брест», которые расположились на 9 и 10 местах соответственно.
Улучшил турнирное положение «Ренн», поднявшись на две строчки и заняв 11 место в Лиге 1. Вниз по турнирной таблице скатились «Нант» (с 9 на 12), «Осер» ( с 12 на 13), «Сент-Этьен» (с 14 на 16) и «Гавр» (с 16 на 17).
saudi-pro-league Календарь и таблица Лиги 1
Со знаком плюс минувший тур завершился для следующих команд: «Тулуза» поднялась с 15 на 14 место, а «Анже» — с 17 на 15.
Лидерство ПСЖ и игра конкурентов
В центральном матче 9 тура Лиги 1 сошлись «Марсель» и ПСЖ, игра прошла на Велодроме. Поединок завершился крупной победой парижан. Футболисты «Пари Сен-Жермен» отправили в сетку ворот «олимпийцев» три безответных мяча.
В составе чемпионов по голу забили Жоао Невеш и Брэдли Баркола. Также в матче «Марселя» и ПСЖ был зафиксирован автогол в исполнении защитника «провансальцев» Леонардо Балерди.
Таким образом ПСЖ набрал 23 очка и сохранил за собой первое место в Лиге 1. «Марсель» с активом в 17 баллов остался на третьей строчке французского первенства.
На втором месте в турнирной таблице идет «Монако», который потерпел поражение в 9 туре, проиграв на выезде «Ницце» (1:2). Таким образом монегаски отпустили ПСЖ в отрыв, в активе «Монако» набрано 20 очков.
В топе
На 4 месте идёт «Лилль», который к 9 туру набрал 17 пунктов. В минувшем туре «доги» выиграли важный матч у соседа по турнирной таблице — «Ланса» (2:0).
«Кроваво-золотые» несмотря на проигрыш остались на 5 строчке чемпионата с активом в 14 баллов.
Тур № 10
Лидер Лиги 1 ПСЖ в следующем туре сыграет против «Ланса», игра запланирована на субботу, 2 ноября.
Ещё один участник чемпионской гонки «Монако» сыграет в пятницу, 1 ноября, это будет игра против «Анже».
Завершит программу игрового дня поединок между «Марселем» и «Нантом», встреча состоится в воскресенье, 3 ноября.
Матчи 10 тура чемпионата Франции пройдут с 1 по 3 ноября.