Лига 1. ПСЖ возглавил французский чемпионат

В центральном матче тура ПСЖ обыграл «Марсель» и увеличил преимущество над конкурентами до 3 очков. Оступился и «Монако», который позволил парижанам уйти от поражения. Зону вылета покинул «Анже», его место в группе аутсайдеров занял «Сент-Этьен».

Изменения в турнирной таблице

По итогам матчей 9 тура на одну строчку вверх поднялись «Страсбург» и «Брест», которые расположились на 9 и 10 местах соответственно.

Улучшил турнирное положение «Ренн», поднявшись на две строчки и заняв 11 место в Лиге 1. Вниз по турнирной таблице скатились «Нант» (с 9 на 12), «Осер» ( с 12 на 13), «Сент-Этьен» (с 14 на 16) и «Гавр» (с 16 на 17).

saudi-pro-league Календарь и таблица Лиги 1

Со знаком плюс минувший тур завершился для следующих команд: «Тулуза» поднялась с 15 на 14 место, а «Анже» — с 17 на 15.

Лидерство ПСЖ и игра конкурентов

В центральном матче 9 тура Лиги 1 сошлись «Марсель» и ПСЖ, игра прошла на Велодроме. Поединок завершился крупной победой парижан. Футболисты «Пари Сен-Жермен» отправили в сетку ворот «олимпийцев» три безответных мяча.

В составе чемпионов по голу забили Жоао Невеш и Брэдли Баркола. Также в матче «Марселя» и ПСЖ был зафиксирован автогол в исполнении защитника «провансальцев» Леонардо Балерди.

Таким образом ПСЖ набрал 23 очка и сохранил за собой первое место в Лиге 1. «Марсель» с активом в 17 баллов остался на третьей строчке французского первенства.

На втором месте в турнирной таблице идет «Монако», который потерпел поражение в 9 туре, проиграв на выезде «Ницце» (1:2). Таким образом монегаски отпустили ПСЖ в отрыв, в активе «Монако» набрано 20 очков.

В топе

На 4 месте идёт «Лилль», который к 9 туру набрал 17 пунктов. В минувшем туре «доги» выиграли важный матч у соседа по турнирной таблице — «Ланса» (2:0).

«Монако» — «Гавр» globallookpress.com

«Кроваво-золотые» несмотря на проигрыш остались на 5 строчке чемпионата с активом в 14 баллов.

Тур № 10

Лидер Лиги 1 ПСЖ в следующем туре сыграет против «Ланса», игра запланирована на субботу, 2 ноября.

Ещё один участник чемпионской гонки «Монако» сыграет в пятницу, 1 ноября, это будет игра против «Анже».

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Завершит программу игрового дня поединок между «Марселем» и «Нантом», встреча состоится в воскресенье, 3 ноября.

Матчи 10 тура чемпионата Франции пройдут с 1 по 3 ноября.