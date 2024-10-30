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    Кирьяков: «Ростов» плывет, команде очень нужны очки

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    Экс-футболист Сергей Кирьяков высказался об игре «Ростова» в нынешнем сезоне перед матчем 14-го тура РПЛ против московского «Динамо».

    Валерий Карпин — главный тренер «Ростова»
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    Валерий Карпин — главный тренер «Ростова»

    «У "Динамо" проблемы с обороной, но в любом случае они набирают очки. У "Ростова" хуже ситуация, потому что команда плывёт. Для них ситуация серьёзная, им очень нужны очки. Но в таких матчах вдвойне тяжелее их добывать. Наверное, "Ростову" стоит надеяться, что "Динамо" сыграет недисциплинированно в обороне, а сами постараются не допустить грубых ошибок, которые были в прошлых встречах. Тогда у ростовчан появится шанс, чтобы взять очки.

    Даже в прошлом сезоне у "Ростова" было много авантюрных матчей. Это непредсказуемая команда, которая может чередовать победные серии с неудачными. Наверное, в этом сезоне им будет тяжелее исправить негативную серию, тем более что календарь достаточно серьёзный и ростовчане не забрали те очки, которые должны были забирать», — сказал Кирьяков Чемпионату.

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    • Напомним, что матч между московским «Динамо» и «Ростовом» состоится 1-го ноября в 19:00 мск. После 13-и туров в РПЛ подопечные Валерия Карпина занимают 9-е место в таблице с 13-ю очками в активе.

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