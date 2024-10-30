Кирьяков: «Ростов» плывет, команде очень нужны очки

Экс-футболиствысказался об игрев нынешнем сезоне перед матчем 14-го тура РПЛ против московского

«У "Динамо" проблемы с обороной, но в любом случае они набирают очки. У "Ростова" хуже ситуация, потому что команда плывёт. Для них ситуация серьёзная, им очень нужны очки. Но в таких матчах вдвойне тяжелее их добывать. Наверное, "Ростову" стоит надеяться, что "Динамо" сыграет недисциплинированно в обороне, а сами постараются не допустить грубых ошибок, которые были в прошлых встречах. Тогда у ростовчан появится шанс, чтобы взять очки.

Даже в прошлом сезоне у "Ростова" было много авантюрных матчей. Это непредсказуемая команда, которая может чередовать победные серии с неудачными. Наверное, в этом сезоне им будет тяжелее исправить негативную серию, тем более что календарь достаточно серьёзный и ростовчане не забрали те очки, которые должны были забирать», — сказал Кирьяков Чемпионату.

Напомним, что матч между московским «Динамо» и «Ростовом» состоится 1-го ноября в 19:00 мск. После 13-и туров в РПЛ подопечные Валерия Карпина занимают 9-е место в таблице с 13-ю очками в активе.