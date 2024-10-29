Антон Миранчук рассказал, какую зарплату ему предлагали в «Локомотиве»

Полузащитник швейцарского «Сьона»рассказал, почему отказался продлевать контракт с «Локомотивом».

Антон Миранчук перешел в «Сьон» на правах свободного агента после истечения контракта с «Локомотивом».

«Они сделали хорошее предложение. Но я себя даже поймал на мысли, что я бы не хотел, чтобы они делали хорошее предложение, потому что над ним нужно было думать. А если они не сделают хорошее предложение, то у меня будет спокойная душа, что я могу уходить.

Предлагали 1,6 миллиона евро в год — в районе этого, да.

Я понял для себя, что мне ещё не 30. В 28 я понял, что, если я сейчас это для себя не сделаю, я потом этого не сделаю никогда. И потом я сам себе в глаза смотреть не смогу, потому что у меня всё-таки амбиции футбольные, та страсть к игре, которая у меня была привита ещё с детства», — сказал Миранчук в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.