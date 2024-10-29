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    «Манчестер Юнайтед» согласовал условия контракта с Аморимом

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    «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время объявит о назначении Рубена Аморима на пост главного тренера.

    Рубен Аморим
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    Рубен Аморим

    По информации O Jogo, английский клуб уже согласовал условия контракта с 39-летним португальцем, который в настоящее время занимает аналогичную должность в лиссабонском «Спортинге».

    Ранее сообщалось, что «МЮ» выплатит «Спортингу» 10 миллионов евро за Аморима.

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    • Напомним, в понедельник, 28 октября, «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении Эрика тен Хага. Временным тренером «красных дьяволов» стал Руд ван Нистелрой.

    «МЮ» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ после девяти туров.

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