«Манчестер Юнайтед» согласовал условия контракта с Аморимом

в ближайшее время объявит о назначениина пост главного тренера.

По информации O Jogo, английский клуб уже согласовал условия контракта с 39-летним португальцем, который в настоящее время занимает аналогичную должность в лиссабонском «Спортинге».

Ранее сообщалось, что «МЮ» выплатит «Спортингу» 10 миллионов евро за Аморима.

Напомним, в понедельник, 28 октября, «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении Эрика тен Хага. Временным тренером «красных дьяволов» стал Руд ван Нистелрой.

«МЮ» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ после девяти туров.