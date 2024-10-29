Гвардиола о Родри: Мы счастливы и гордимся им

Главный тренервысказался о том, что полузащитник командыстал обладателем «Золотого мяча» в этом году.

«Единственное, что я могу сказать от имени "Манчестер Сити", потому что сейчас я представляю клуб, это то, что мы все в восторге! Это было сложно представить.

Теперь мы так счастливы, что Родри стал первым игроком клуба, получившим "Золотой мяч". Мы так гордимся им!» — приводит слова Гвардиолы City Xtra.

Напомним, что Родри обошел в голосовании на «Золотой мяч» нападающего «Реала» Винисиуса (2-е место) и полузащитника «сливочных» Джуда Беллингема (3).

В прошлом сезоне Родри вместе с «Манчестер Сити» выиграл чемпионат Англии, а со сборной Испании — Евро-2024.