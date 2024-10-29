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    Гвардиола о Родри: Мы счастливы и гордимся им

    Футбол Золотой мяч Футбол Англии Манчестер Сити
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о том, что полузащитник команды Родри стал обладателем «Золотого мяча» в этом году.

    Родри — полузащитник «Манчестер Сити»
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    Родри — полузащитник «Манчестер Сити»

    «Единственное, что я могу сказать от имени "Манчестер Сити", потому что сейчас я представляю клуб, это то, что мы все в восторге! Это было сложно представить.

    Теперь мы так счастливы, что Родри стал первым игроком клуба, получившим "Золотой мяч". Мы так гордимся им!» — приводит слова Гвардиолы City Xtra.

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    • Напомним, что Родри обошел в голосовании на «Золотой мяч» нападающего «Реала» Винисиуса (2-е место) и полузащитника «сливочных» Джуда Беллингема (3).

    В прошлом сезоне Родри вместе с «Манчестер Сити» выиграл чемпионат Англии, а со сборной Испании — Евро-2024.

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