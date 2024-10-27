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    «Оренбург» и «Рубин» назвали стартовые составы на матч 13-го тура РПЛ

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    27 октября пройдет матч 13-го тура РПЛ, в котором сыграют «Оренбург» и «Рубин».

    «Рубин»
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    «Рубин»

    Матч состоится на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Команды рассудит арбитр Евгений Кукуляк. Встреча начнется в 12:00 мск.

    Стартовые составы:

    «Оренбург»: Москвичев, Сидоров, Прохин, Перес, Караташ, Михайлов, Башич, Марин, Горбани, Мансилья, Сахархизан.

    «Рубин»: Ставер, Кабутов, Рожков, Тесленко, Ашурматов, Вуячич, Зотов, Иву, Вада, Ходжа, Даку.

    Прогноз на матч «Оренбурга» и «Рубина» доступен по ссылке.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Оренбург» идет 16-м в таблице. У клуба 8 очков в 12 встречах. «Рубин» с 15 баллами идет на 7-й позиции в таблице.

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