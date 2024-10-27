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    Непомнящий: «Ростов» играет неплохо, но много «привозит»

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    Известный тренер Валерий Непомнящий прокомментировал эмоциональное заявление Валерия Карпина по поводу возможного ухода с пост главного тренера «Ростова».

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    Карпин после поражения от «Ахмата» (2:3) в 13-м туре РПЛ заявил, что его посещают мысли об отставке.

    «"Ростов" иногда пропускает не по делу, но раз за разом привозит сам себе. Уже вратари кричат: "Валерий Георгиевич, давайте поиграем через длинные передачи!" На этом уже много раз погорели.

    Вчера смотрел матч "Реал" — "Барселона". Вратари не стесняются выбивать мяч вперед на свободные зоны, создавая моменты. Это одни из лучших команд в мире. А мы почему-то начинаем играть через короткие передачи, теряя много мяч.

    "Ростов" играет неплохо, но много "привозит". У команды уже психологическое состояние не на нужном уровне.

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    • Но какие разговоры об отставке Карпина? Насколько знаю, "Ростов" находится не в самых роскошных финансовых условиях. Не думаю, что над Карпиным висит топор», — приводит слова Непомнящего «Чемпионат».

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    «Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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