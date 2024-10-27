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    Мостовой призвал не критиковать ЦСКА после неудачного матча с «Факелом»

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    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал ничью в матче 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Факелом».

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    «Я прогнозировал победу ЦСКА. Но что сделал "Факел"? Он здорово играл? Команда отбивалась весь матч, выносила мяч и грызлась — то, что и должны делать в подобных играх.

    Махачкала в свое время так же играла со "Спартаком". "Факел" понимал, что не сможет ничего делать. Они оборонялись — и правильно, что так поступили.

    Такие матчи тоже бывают. Я бы не сказал, что ЦСКА плохо играл. Просто не смогли вскрыть оборону "Факела".

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    • Здесь нужно похвалить воронежцев. У ЦСКА просто не зашел мяч в ворота», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

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