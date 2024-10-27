Мостовой призвал не критиковать ЦСКА после неудачного матча с «Факелом»

Бывший футболист «Спартака»прокомментировал ничью в матче 13-го тура РПЛ между

«Я прогнозировал победу ЦСКА. Но что сделал "Факел"? Он здорово играл? Команда отбивалась весь матч, выносила мяч и грызлась — то, что и должны делать в подобных играх.

Махачкала в свое время так же играла со "Спартаком". "Факел" понимал, что не сможет ничего делать. Они оборонялись — и правильно, что так поступили.

Такие матчи тоже бывают. Я бы не сказал, что ЦСКА плохо играл. Просто не смогли вскрыть оборону "Факела".

Здесь нужно похвалить воронежцев. У ЦСКА просто не зашел мяч в ворота», — приводит слова Мостового «Чемпионат».