«Химки» — «Динамо»: счет матча 3:4, обзор голов

В матче 13-го тура российской Премьер-лиги подмосковныевыдали яркий и результативный матч.

В итоге победу в нем со счетом 4:3 одержали подопечные Марцела Лички.

Голы в составе «Химок» забивали Лукас Вера (30-я), Зелимхан Бакаев (45+1-я) и еще один мяч был после автогола Александра Кутицкого (75-я).

За бело-голубых отличились Даниил Фомин (28-я), Роберто Фернандес (45+3-я), Артур Гомес (50-я) и Муми Нгамале (73-я).

Календарь и таблица РПЛ

Футбол. Россия. Премьер-лига Химки — Динамо 3:4 Голы: 0:1 Даниил Фомин (28'), 1:1 Лукас Вера (30'), 2:1 Зелимхан Бакаев (45+1'), 2:2 Роберто Фернандес (45+3'), 2:3 Arthur Gomes (50'), 2:4 Муми Нгамал (73'), 3:4 Александр Кутицкий (75') Химки: Никита Кокарев, Сергей Терехов, Георгий Джикия, Александр Филин, Ориньо, Хетаг Хосонов, Лукас Вера, Резиуан Мирзов, Зелимхан Бакаев, Антон Заболотный, Mejia R. Динамо: Андрей Лунёв, Александр Кутицкий, Фабиан Бальбуэна, Роберто Фернандес, Николас Маричал, Луис Чавес, Муми Нгамал, Битело, Даниил Фомин, Константин Тюкавин, Arthur Gomes Предупреждения: Сергей Терехов (12'), Роберто Фернандес (19'), Александр Кутицкий (34'), Mejia R. (63')

После этого матча «Динамо» идет четвертым с 26 очками, а «Химки» на 12-й строчке с 11-ю.