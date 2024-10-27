«Арсенал» и «Ливерпуль» сыграют между собой в центральном матче 9-го тура чемпионата Англии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

Футбол. Англия. Премьер-лига Арсенал Лондон — Ливерпуль 2:1 Голы: 1:0 Букайо Сака (9'), 1:1 Вирджил ван Дейк (18'), 2:1 Микель Мерино (43') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Бен Уайт, Габриэль Магальяйнс (Якуб Кивёр, 54'), Юрриен Тимбер (Майлс Льюис-Скелли, 76'), Томас Парти, Букайо Сака, Деклан Райс, Микель Мерино, Кай Хаверц, Габриэл Мартинелли, Леандро Троссард Ливерпуль: Кивин Келлехер, Эндрю Робертсон (Константинос Цимикас, 63'), Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Луис Диас (Коди Матес Гакпо, 63'), Кёртис Джонс, Мохамед Салах, Алексис Мак Аллистер (Доминик Собослаи, 63'), Райан Гравенберх, Трент Александер-Арнольд, Дарвин Нуньес Предупреждения: Алексис Мак Аллистер (33'), Дэвид Райа (66'), A.Slot (75')

Ход матча

81' ГООЛ! 2:2! Салах восстанавливает разницу в счете!

78' Мерино отдал передачу к линии штрафной, Хаверц пробивает, но мяч летит выше.

76' Замена у Арсенала. Льюис-Скелли вышел вместо Тимбера.

73' Цикикас поставил корпус Хаверцу на правом краю штрафной, не позволил немцу пробить по воротам.

71' Райя рукой скинул мяч, прервав заброс Салаха, но снаряд отскочил на Джонса. Кертис добивал, а Парти заблокировал!

69' С дуги штрафной пробивал Собослаи, но это было очень далеко от створа.

67' Райя получил желтую карточку за затяжку времени.

65' Гравенберх бьет с подбора с дальней дистанции, мяч летит выше перекладины.

63' Тройная замена у Ливерпуля. Собослаи, Гакпо и Цимикас вышли вместо Макаллистера, Диаса и Робертсона.

61' Сам же Трент подал с этого корнера. Уайт отработал в обороне, выбив мяч из штрафной.

60' А вот сейчас Трент уже угловой зарабатывает, пробивая с рикошетом от защитника на линии штрафной.

58' Ну, в статистику пойдет. Александр-Арнольд пробил по воротам с дальней дистанции, но мяч полетел далеко от створа.

56' Диас оказывается в офсайде после заброса от Салаха.

54' Замена у Арсенала. Габриэль не смог продолжить игру из-за травмы, вместо него вышел Кивёр.

52' Салах простреливал с правого края штрафной вдоль ворот. Лондонцы коллективными усилиями отбиваются.

50' Диас на дриблинге обыграл нескольких соперников на левом краю штрафной, но затем не смог пробить в створ с острого угла.

49' Габриэль получает повреждение после столкновения с соперником. Пауза в игре.

48' Мартинелли обыграл соперника на фланге и довольно опасно прострелил в штрафную, но никто из партнеров не смог зацепиться за мяч.

46' Арсенал разыграл мяч с центра поля. Начинаем второй тайм!

45+5' Свисток на перерыв! Арсенал обыгрывает Ливерпуль со счетом 2:1 благодаря голам Сака и Мерино. За гостей единственный мяч забил Ван Дейк. Продолжим через 15 минут!

45+4' Макаллистер слабо пробивает головой после подачи Салаха. Райя накрывает по центру.

45+3' Салах безадресно забросил мяч в штрафную лондонской команды. Сфера оказывается в руках у Райя.

45+1' Проверка VAR завершена! Не было офсайда у Мерино, гол засчитан!

45' Четыре минут добавлены к первому тайму.

44' Так, здесь может быть офсайд у Мерино. Арбитр идет смотреть VAR!

43' ГООЛ! 2:1! Мерино вновь выводит Арсенал вперед! Райс подал со стандарта с правого фланга. Мерино опередил соперников и с линии вратарской пробил головой в сетку!

40' Диас открывался на фланге после паса Робертсона, но в борьбе с соперником упустил мяч за боковую.

38' Нуньес на грани фола играет против Сака на правом фланге. Мяч достается игрокам Ливерпуля.

36' Хаверц цеплялся за мяч в штрафной, открывшись на заброс с левого края, но немца успешно накрывают.

34' И снова улетает мяч в сторону трибун после удара Мартинелли с линии штрафной.

33' Макаллистер с фолом остановил проход Сака по флангу, заработав желтую карточку.

32' Мяч после падения Мартинелли в штрафной Ливерпуля отлетает к Хаверцу, тот в касание бьет из выгодной позиции, но мяч летит выше!

30' Мартинелли на дриблинге обыгрывает защитника и простреливает на дальнюю штангу. Совсем немного не хватает Хаверцу, чтобы замкнуть в угол!

28' Салах отдает передачу в штрафную, там Диас падает на газон, но арбитр никак не реагирует на этот эпизод.

26' Габриэль выполнил длинный заброс в направлении Мартинелли, но бразилец не смог укоротить мяч. Снаряд оказывается у Келлехера.

24' С дальней дистанции пытается пробить Сака, но мяч летит мимо створа. Неудачная попытка от Букайо.

22' Мартинелли вошел в штрафную со смещением с левого фланга, но там в чистом подкате играет Александр-Арнольд.

20' Троссар справа вешал со штрафного, Мерино пробил откровенно плохо, еще и при этом болезненно упал на газон. Пауза.

18' ГООЛ! 1:1! Ван Дейк сравнивает счет! Александр-Арнольд выполнил подачу на ближнюю штангу с левого корнера, Диас головой скинул во вратарскую, а там Ван Дейк так же головой отправляет мяч в сетку!

15' Мерино ошибается возле своей штрафной, Салах в касание пытается перекинуть Райя и защитника, но не попадает в створ!

13' Салах забросил мяч в штрафную в расчете на Нуньеса. Райя своевременно выходит из ворот и забирает себе снаряд.

11' Трент в довольно просто ситуацию теряет мяч в центре поля. Лондонцы убегают в контратаку, но ничего опасного из этого не выходит.

9' ГООЛ! 1:0! Сака выводит Арсенал вперед! Уайт забросил мяч на правый фланг. Сака выиграл забег у Робертсона, остановил мяч и с края штрафной вколотил мяч в ближний угол ворот Келлехера!

7' Арсенал заработал штрафной на левом фланге. Мартинелли подавал на дальнюю, Троссар открывался, но не дотянулся до мяч.

5' Мерино опережает Нуньесу возле своей штрафной, прервав пас Макаллистера на уругвайца.

3' Робертсон слева со стандарта навесил в штрафную. Райс опередил Нуньеса, выбив мяч в сторону.

1' Матч стартовал! Ливерпуль разыграл мяч с центра поля.

До матча

«Арсенал»

«Арсенал» занимает четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 17 очков в 8-ми матчах. На счету лондонской команды 5 побед, 2 ничьи и одно поражение с разницей забитых и пропущенных мячей 15:8.

В прошлом туре «канониры» потерпели первое поражение в сезоне, проиграв на выезде «Борнмуту» (0:2). До этого «Арсенал» успешно сыграл два домашних матча, одержав победы над «Лестером» (4:2) и «Саутгемптоном» (3:1).

На неделе лондонцы принимали «Шахтер» в рамках 3-го тура общего этапа Лиги Чемпионов. Подопечные Микеля Артеты одержали минимальную победу благодаря автоголу голкипера Ризныка на 29-й минуте — 1:0.

«Ливерпуль»

На данную минуту «Ливерпуль» идет вторым в турнирной таблице, записав на свой счет 21 очко в 8-ми матчах. Команда под руководством Арне Слота одержала 7 побед при одном поражении, забив 15 голов и пропустив 3 мяча в свои ворота.

«Красные» подходят ко встрече с «Арсеналом» с серией из 4-х побед подряд. За этот отрезок «Ливерпуль» обыграл «Борнмут» (3:0), «Вулверхэмптон» (2:1), «Кристал Пэлас» (1:0) и «Челси» (2:1).

В Лиге чемпионов «красные» осечек не допускают. На этой неделе «Ливерпуль» минимально одолел на выезде «Лейпциг» (1:0) благодаря голу Нуньеса. До этого были победы над «Болоньей» (2:0) и «Миланом» (3:1).

Личные встречи

В прошлом сезоне АПЛ в Ливерпуле была зафиксирована ничья 1:1, а в Лондоне «Арсенал» обыграл соперника со счетом 3:1.

Всего в 10-ти последних матчах на счету «Ливерпуля» 5 побед, «Арсенал» оказался сильнее в 2-х случаях и 3 раза команды сыграли вничью.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал» — «Ливерпуль» с коэффициентом 2.81.