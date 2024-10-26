«Ростов» на своем поле сыграет с «Ахматом» в рамках 13-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Ростов»

«Ростов» набрал 13 очков в 12-ти матчах и на данный момент занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ. На счету команды 3 победы, 4 ничьи и 5 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 14:21.

Подопечные Валерия Карпина не могут победить в чемпионате на протяжении пяти матчей подряд. За этот отрезок ростовчане трижды уступили и два раза сыграли вничью. В крайнем туре «желто-синие» ушли от поражения в матче с «Пари НН» (1:1).

В Кубке России «Ростов» гарантировал себе место в плей-офф пути РПЛ за тур до окончания группового этапа. В заключительном матче команда под руководством Карпина уступила «Локомотиву» в серии послематчевых пенальти после ничьи 2:2 основное время.

«Ахмат»

Грозненский клуб замыкает турнирную таблицу РПЛ, набрав 6 очков в 12-ти матчах. «Ахмат» остается единственной командой, которая еще ни разу не побеждала в этом сезоне — 6 ничьих и 6 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 9:23.

«Ахмат» проиграл в трех последних матчах чемпионата. Сначала грозненцы всухую уступили ЦСКА (0:3) и «Рубину» (0:2), а затем дома упустили ничью в игре с «Акроном» — 2:3.

Несмотря не неудачные выступления в РПЛ, «Ахмат» продолжает борьбу за трофей в Кубке России. Подопечные Сергея Ташуева проиграли в крайнем туре ЦСКА в гостях (0:1), но это не помешало им занять вторую строчку в группе и выйти в плей-офф Пути РПЛ.

Личные встречи

В прошлом сезоне РПЛ «Ростов» дома разгромил соперника со счетом 3:0, а матч в Грозном завершился без забитых мячей — 0:0.

Всего в 10-ти последних встречах на счету «Ростова» 5 побед, «Ахмат» оказался сильнее в четырех случаях и один раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ростов» — «Ахмат» с коэффициентом 4.00.