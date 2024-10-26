«Реал» — «Барселона»: счет матча 0:4, обзор голов

В матче 11-го тура испанской Примерына выезде разгромиласо счетом 4:0.

У каталонцев дубль оформил Роберт Левандовский и еще по голу забили Ламин Ямаль и Рафинья.

Футбол. Испания. Примера Реал Мадрид — Барселона 0:4 Голы: 0:1 Роберт Левандовски (54'), 0:2 Роберт Левандовски (56'), 0:3 Ламин Ямал (77'), 0:4 Рафаэл Диас (84') Реал Мадрид: Андрей Лунин, Эдер Милитао, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди (Фран Гарсия, 86'), Джуд Беллингхэм, Федерико Вальверде, Орельен Чуаэми (Лука Модрич, 63'), Эдуардо Камавинжа (Браим Диас, 77'), Лукас Васкес, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор Барселона: Игнасио Пенья, Алекс Бальде, Иньиго Мартинес, Пау Кубарси, Жюль Кунде, Фермин Лопес (Френки де Йонг, 46'), Марк Касадо (Даниэль Ольмо, 65'), Роберт Левандовски, Рафаэл Диас, Ламин Ямал, Педри (Гави, 87') Предупреждения: Марк Касадо (44'), Жюль Кунде (69'), Иньиго Мартинес (75'), Винисиус Жуниор (80'), Игнасио Пенья (82'), Эдер Милитао (87'), Гави (90')

Календарь и таблица испанской Примеры

«Барселона» набрала 30 очков и закрепилась на первом месте. В активе «Реала» 24 очка и вторая позиция.