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    Рафинья признался, что хотел покинуть «Барселону»

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    Форвард «Барселоны» Рафинья отметил, что мог покинуть каталонскую команду. Но футболист никуда не ушел. Он рад, что сделал такой выбор.

    Рафинья
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    Рафинья

    «Таких моментов было несколько. Первые шесть месяцев в этом клубе, период с лета до чемпионата мира — это был не лучший старт, так что мне приходила в голову мысль об уходе. Тогда было много сомнений в себе. У меня есть неприятная привычка сильно себя ругать, скажем так, и из-за этого давления я думал об уходе.

    Конечно, после ЧМ ситуация кардинально изменилась, за следующие шесть месяцев добился отличных показателей.

    Что касается прошлого сезона, то после травм, после удаления в 1-м матче сезона, а также в конце чемпионата, когда я много читал о том, что клуб хочет меня продать, что фанаты требуют моего ухода, мне снова приходили в голову мысли о трансфере, о переходе туда, где нет давления. Но футбол не радует, если нет давления. Небольшое давление должно быть. Всегда мечтал играть за большие клубы, в важных матчах сборной, и без давления эти мечты не сбудутся, они идут с ним бок о бок.

    Так что, слава богу, я не позволил этим мыслям поглотить меня. Я просто сосредоточился на усердной работе и адаптации к новым ролям», — приводит слова Рафиньи ESPN.

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