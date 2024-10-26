Рафинья признался, что хотел покинуть «Барселону»

Форвард «Барселоны»отметил, что мог покинуть каталонскую команду. Но футболист никуда не ушел. Он рад, что сделал такой выбор.

«Таких моментов было несколько. Первые шесть месяцев в этом клубе, период с лета до чемпионата мира — это был не лучший старт, так что мне приходила в голову мысль об уходе. Тогда было много сомнений в себе. У меня есть неприятная привычка сильно себя ругать, скажем так, и из-за этого давления я думал об уходе.

Конечно, после ЧМ ситуация кардинально изменилась, за следующие шесть месяцев добился отличных показателей.

Что касается прошлого сезона, то после травм, после удаления в 1-м матче сезона, а также в конце чемпионата, когда я много читал о том, что клуб хочет меня продать, что фанаты требуют моего ухода, мне снова приходили в голову мысли о трансфере, о переходе туда, где нет давления. Но футбол не радует, если нет давления. Небольшое давление должно быть. Всегда мечтал играть за большие клубы, в важных матчах сборной, и без давления эти мечты не сбудутся, они идут с ним бок о бок.

Так что, слава богу, я не позволил этим мыслям поглотить меня. Я просто сосредоточился на усердной работе и адаптации к новым ролям», — приводит слова Рафиньи ESPN.