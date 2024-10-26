1-й таймРеал — БарселонаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона»«Реал» — «Барселона». Онлайн
  • 21:38
    • «Реал» Мадрид — «Барселона»: стартовые составы команд на Эль-Класико
  • 21:34
    • «Вердер» отнял очки у «Байера» в Бундеслиге
  • 20:06
    • Хачанов пробился в финал турнира в Вене
  • 19:02
    • «Ман Сити» победил с трудом «Саутгемптон», «Брентфорд» вырвал победу у «Ипсвича»
  • 18:30
    • «Аугсбург» победил «Боруссию» Д, «Санкт-Паули» и «Вольфсбург» сыграли вничью
    Все новости спорта

    «Эвертон» ушел от поражения в матче с «Фулхэмом»

    «Эвертон» — «Фулхэм»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Эвертон Фулхэм
    В матче 9-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» и «Фулхэм» не выявили победителя — 1:1.

    Бето
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Бето

    В первом тайме забитых мячей не было, хотя хозяева могли открыть счет, но гол Доминика Калверта-Льюина был отменен из-за офсайда после просмотра ВАР.

    «Дачники» открыли счет на 61-й минуте, отличился Алекс Ивоби с передачи Эмиля Смита-Роу.

    «Эвертон» смог уйти от поражения благодаря голу на 90+5-й минуте в исполнении Бето.

    Календарь и таблица АПЛ

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Эвертон — Фулхэм 1:1
    Голы: 0:1 Алекс Айуоби (61'), 1:1 Бету (90 + 4') Эвертон: Джордан Пикфорд, Эшли Янг, Джеймс Тарковски, Майкл Кин, Виталий Миколенко, Абдулайе Дукуре (Орел Мангала, 80'), Идрисса Гана Гейе, Джек Харрисон (Йеспер Линдстрём, 68'), Дуайт Макнил (Джеррэд Брэнтуэйт, 86'), Илиман Ндиайе, Доминик Калверт-Льюин (Бету, 81') Фулхэм: Бернд Лено, Энтони Робинсон, Кэлвин Бейсси, Исса Диоп, Кенни Тете, Эмиль Смит-Роу (Харрисон Рид, 79'), Сандер Берге, Андреас Перейра (Гарри Уилсон, 79'), Рауль Хименес (Родриго Мунис, 90'), Алекс Айуоби (Хорхе Куэнка, 90'), Адама Траоре (Рейсс Нелсон, 68') Предупреждение: Джеймс Тарковски (76')
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал», Винисиус и Мбаппе разорвут в клочья оборону «Барселоны»?
  • «Реал» Мадрид — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 3.24
    •
  • Борьба Чимаева сломает Уиттакера?
  • Чимаев — Уиттакер. Прогноз и ставки
  • 3.65
    •
  • «Зенит» и «Локомотив» устроят голевое зрелище
  • «Зенит» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.93
  • Экспресс дня 27 октября
  • Завтра в 19:30
    •  3.24
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Чимаев — Уиттакер
  • Бои
  • Сегодня в 22:45
    •  2.65
  • Прогноз на матч Зенит — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.81
  • Прогноз на матч Арсенал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Колорадо — Оттава
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Пари НН — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 14:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Марсель — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Интер — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры