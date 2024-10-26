«Эвертон» — «Фулхэм»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 9-го тура английской Премьер-лигине выявили победителя — 1:1.

В первом тайме забитых мячей не было, хотя хозяева могли открыть счет, но гол Доминика Калверта-Льюина был отменен из-за офсайда после просмотра ВАР.

«Дачники» открыли счет на 61-й минуте, отличился Алекс Ивоби с передачи Эмиля Смита-Роу.

«Эвертон» смог уйти от поражения благодаря голу на 90+5-й минуте в исполнении Бето.

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