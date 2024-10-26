«Эвертон» — «Фулхэм»: счет матча 1:1, обзор голов

В первом тайме забитых мячей не было, хотя хозяева могли открыть счет, но гол Доминика Калверта-Льюина был отменен из-за офсайда после просмотра ВАР.
«Дачники» открыли счет на 61-й минуте, отличился Алекс Ивоби с передачи Эмиля Смита-Роу.
«Эвертон» смог уйти от поражения благодаря голу на 90+5-й минуте в исполнении Бето.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Эвертон — Фулхэм 1:1
Голы: 0:1 Алекс Айуоби (61'), 1:1 Бету (90 + 4') Эвертон: Джордан Пикфорд, Эшли Янг, Джеймс Тарковски, Майкл Кин, Виталий Миколенко, Абдулайе Дукуре (Орел Мангала, 80'), Идрисса Гана Гейе, Джек Харрисон (Йеспер Линдстрём, 68'), Дуайт Макнил (Джеррэд Брэнтуэйт, 86'), Илиман Ндиайе, Доминик Калверт-Льюин (Бету, 81') Фулхэм: Бернд Лено, Энтони Робинсон, Кэлвин Бейсси, Исса Диоп, Кенни Тете, Эмиль Смит-Роу (Харрисон Рид, 79'), Сандер Берге, Андреас Перейра (Гарри Уилсон, 79'), Рауль Хименес (Родриго Мунис, 90'), Алекс Айуоби (Хорхе Куэнка, 90'), Адама Траоре (Рейсс Нелсон, 68') Предупреждение: Джеймс Тарковски (76')