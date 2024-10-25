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    «Ренн» минимально одолел «Гавр»

    «Ренн» — «Гавр»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Гавр Ренн
    В матче девятого тура французской Лиги 1 «Ренн» взял верх над «Гавром» со счетом 1:0.

    «Ренн»
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    «Ренн»

    Автором единственного забитого мяча стал Карлос Гомес.

    Отметим, что россиянин Далер Кузяев не выходил на футбольное поле в этой игре.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Ренн — Гавр 1:0
    Гол: 1:0 Andres Gomez (54') Ренн: Стив Манданда, Алиду Сейду (Ханс Хатебур, 79'), Кристофер Ву, Адриен Трюффер, Альберт Грёнбек (Батист Сантамария, 79'), Глен Камара, Людовик Блас, Жоау Филипе (Амин Гуири, 70'), Арно Калимуэндо, Mikayil Faye (Лео Эстигор, 74'), Andres Gomez (Лоранс Ассиньон, 70') Гавр: Артур Десма, Кристофер Опери, Тимоте Пембеле (Эммануэль Сабби, 70'), Готье Льорис, Этьен Юте-Кинкуэ, Йоанн Сальмье, Андре Айю, Ясин Кехта, Абдулайе Туре, Уссама Таргаллин (Исса Сумаре, 76'), Ilyes Housni (Лоик Него, 70') Предупреждения: Алиду Сейду (32'), Йоанн Сальмье (35'), Альберт Грёнбек (66'), Этьен Юте-Кинкуэ (89'), Кристофер Опери (90 + 6'), Кристофер Опери (90 + 6')

    Календарь и таблица Лиги 1

    Таким образом, «Ренн» набрал 11 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. У «Гавра» осталось шесть баллов и 16-я строчка.

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