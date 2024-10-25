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    Радимов: Не хочу тренировать — честнее сидеть в телестудии и критиковать, кого считаю нужным

    Футбол Зенит Ростов
    Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов признался, что у него больше нет желания заниматься тренерской деятельностью.

    Владислав Радимов
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    Владислав Радимов

    «Пока мне не хочется тренировать. Я гляжу на коллег, которые ходят из команды в команду... Куда-то прийти — чтобы через десять туров услышать от начальника: "Я по-другому вижу"? Честнее сидеть в телестудии и критиковать, кого считаю нужным.

    Вот Карпин пришел в "Ростов" всерьез и надолго, все выстроил. Четкая система: раскручивают молодых футболистов — продают. Чемпионат они не выиграют, это ясно. Но цену себе знают.

  • 13-й тур РПЛ. Канчельскис ставит на разгромную победу «Зенита» над «Локо», Масалитин верит в ЦСКА
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    • У Карпина два ассистента-испанца. Еще один работает в академии. Все отлажено. Чья школа сегодня лучшая в мире? Кто в 2024-м выиграл Лигу чемпионов, Евро и Олимпиаду? Испанцы! Карпин работает по их схеме. Вот под такую модель, вдолгую, я бы с удовольствием подписался», — приводит слова Радимова «Спорт-Экспресс».

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