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    Стало известно, когда снова выйдет на поле Песьяков

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    Голкипер самарских «Крыльев Советов» Сергей Песьяков рассказал, как проходит его восстановление после травмы и когда его стоит ждать на футбольном поле.

    Сергей Песьяков
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    Сергей Песьяков

    «Восстановление идет в плановом режиме. Сделали очередные МРТ и УЗИ. Поняли, что проблема есть, ее надо решать. То есть не просто залечить на полшишки. Поэтому сейчас работаем, чтобы полностью прошли мои неприятные ощущения. Чаще всего они возникают только при игре с мячом ногами: длинный пас и так далее.

    Как только они пройдут, сразу буду на поле. Сроки мне сказали: конец октября — начало ноября. Не раньше. Дай бог, если заживет как на собаке. Буду только рад, — сказал Песьяков МАТЧ ПРЕМЬЕР.

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    В этом сезоне Песьяков сыграл пять матчей и пропустил пять голов. За самарцев он играет первый сезон.

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