Стало известно, когда снова выйдет на поле Песьяков

Голкипер самарских «Крыльев Советов»рассказал, как проходит его восстановление после травмы и когда его стоит ждать на футбольном поле.

«Восстановление идет в плановом режиме. Сделали очередные МРТ и УЗИ. Поняли, что проблема есть, ее надо решать. То есть не просто залечить на полшишки. Поэтому сейчас работаем, чтобы полностью прошли мои неприятные ощущения. Чаще всего они возникают только при игре с мячом ногами: длинный пас и так далее.

Как только они пройдут, сразу буду на поле. Сроки мне сказали: конец октября — начало ноября. Не раньше. Дай бог, если заживет как на собаке. Буду только рад, — сказал Песьяков МАТЧ ПРЕМЬЕР.

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В этом сезоне Песьяков сыграл пять матчей и пропустил пять голов. За самарцев он играет первый сезон.