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    Талалаев: Абене не хватило качеств, чтобы играть за «Химки», а сейчас он в «Спартаке»

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    Бывший главный тренер «Химок» Андрей Талалаев рассказал, почему подмосковный клуб отказался от возможности подписать защитника Миенти Абену.

    Андрей Талалаев
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    Андрей Талалаев

    Перед началом сезона Абена перешел из венгерского «Ференцвароша» в «Спартак».

    «Мы смотрели Абену зимой. "Химкам" предлагали его приобрести за 750 тысяч евро, мы отказались. Сейчас он играет в "Спартаке".

    Мы разговаривали с агентами, которые его предлагали. Мы посмотрели, сравнили его характеристики с тем, что было нужно, как мы планировали [играть] в РПЛ, с высокой линией обороны, в прессинге, много свободных зон. Ему нужно будет бежать и страховать партнеров. Этих качеств не хватило, чтобы взять тогда его в нашу команду», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

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