Талалаев: Абене не хватило качеств, чтобы играть за «Химки», а сейчас он в «Спартаке»

Андрей Талалаев Фото: globallookpress.com
Перед началом сезона Абена перешел из венгерского «Ференцвароша» в «Спартак».
«Мы смотрели Абену зимой. "Химкам" предлагали его приобрести за 750 тысяч евро, мы отказались. Сейчас он играет в "Спартаке".
Мы разговаривали с агентами, которые его предлагали. Мы посмотрели, сравнили его характеристики с тем, что было нужно, как мы планировали [играть] в РПЛ, с высокой линией обороны, в прессинге, много свободных зон. Ему нужно будет бежать и страховать партнеров. Этих качеств не хватило, чтобы взять тогда его в нашу команду», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».
Абена провел в текущем сезоне РПЛ пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.