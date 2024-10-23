Талалаев: Абене не хватило качеств, чтобы играть за «Химки», а сейчас он в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Химок»рассказал, почему подмосковный клуб отказался от возможности подписать защитника

Перед началом сезона Абена перешел из венгерского «Ференцвароша» в «Спартак».

«Мы смотрели Абену зимой. "Химкам" предлагали его приобрести за 750 тысяч евро, мы отказались. Сейчас он играет в "Спартаке".

Мы разговаривали с агентами, которые его предлагали. Мы посмотрели, сравнили его характеристики с тем, что было нужно, как мы планировали [играть] в РПЛ, с высокой линией обороны, в прессинге, много свободных зон. Ему нужно будет бежать и страховать партнеров. Этих качеств не хватило, чтобы взять тогда его в нашу команду», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Абена провел в текущем сезоне РПЛ пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.