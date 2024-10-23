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    Флориан Вирц«Брест» — «Байер». Онлайн
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    Артига — о судействе Апейкиной: Наверное, это лучший рефери за всю историю

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    Главный тренер «Химок» Франк Артига высказался о матче против «Оренбурга» (0:2) в Кубке России.

    Франк Артига
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    Франк Артига

    «Единственная претензия к команде по поводу игры в первые 15 минут. Умудрились пропустить быстрый гол.

    Ко второму тайму претензий нет. Ребята собрались, старались забить, но не получилось. Самое главное, что мы заняли третье место и продвинулись дальше в Кубке.

    Наверное, это самый лучший рефери за всю историю (улыбается). В российском чемпионате мне очень нравится судейство. Наверное, лучший судья тот, которого ты не замечаешь на поле. И сегодня это было продемонстрировано», — цитирует Артигу «Матч ТВ».

    «Химки» с 5 очками заняли третье место в турнирной таблице группы В. «Оренбург» c 3 баллами вылетел из турнира.

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