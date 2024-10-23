Анчелотти оценил игру Винисиуса после победы над «Боруссией»

Наставник «Реала»оценил игру форвардапосле победы над дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов (5:2).

Встреча прошла 22 октября в Мадриде. Винисиус отметился хет-триком и помог клубу завоевать три очка.

«Я могу сказать, что редко бывает, когда игрок проводит второй тайм так, как он. Он сделал это с необычайной энергией и характером.

Первый тайм мы начали с небольшой интенсивностью, команда была организована, но с низким блоком и без прессинга, хорошо контролировали весь первый тайм. У нас было две перекладины, но они были слишком робкими. Эта команда показала, что, рискуя, мы можем оказать давление, и у нас есть для этого физические качества.

Думаю, Винисиус выиграет "Золотой мяч", но не из-за сегодняшнего вечера, а из-за того, что он сделал в прошлом году и что помогло нам выиграть Лигу чемпионов. А эти три гола помогут ему победить в следующем году», — цитирует Анчелотти Marca.