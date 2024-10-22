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    «Реал» одержал победу над «Боруссией» Д в ЛЧ, у Винисиуса — хет-трик

    «Реал» — «Боруссия» Д: счет матча 5:2, обзор голов

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    «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» (5:2) в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Сначала 2 гола забили гости. В составе «Боруссии» отличились Дониэлл Мален на 30-й минуте и Джейми Байно-Гиттенс на 34-й минуте.

    У «Реала» хет-трик оформил нападающий Винисиус, который забил свои голы на 62-й, 86-й и 90+3-й минутах встречи. Еще по голу записали на свой счет Антонио Рюдигер на 60-й минуте и Лукас Васкес на 83-й минуте.

    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги
    Реал Мадрид — Боруссия Д 5:2
    Голы: 0:1 Дониелл Мален (30'), 0:2 Джейми Байно-Гиттенс (34'), 1:2 Антонио Рюдигер (60'), 2:2 Винисиус Жуниор (62'), 3:2 Лукас Васкес (83'), 4:2 Винисиус Жуниор (86'), 5:2 Винисиус Жуниор (90 + 3') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди, Федерико Вальверде, Лука Модрич (Эдуардо Камавинжа, 71'), Джуд Беллингхэм (Арда Гюлер, 90'), Лукас Васкес, Родриго (Орельен Чуаэми, 85'), Килиан Мбаппе (Даниель Себальос, 90'), Винисиус Жуниор Боруссия Д: Грегор Кобель, Рами Бенсебаини, Нико Шлоттербек, Никлас Зюле, Юлиан Рюэрсон (Эмре Джан, 76'), Джейми Байно-Гиттенс (Вальдемар Антон, 55'), Феликс Нмеча (Максимилиан Байер, 76'), Серу Гирасси, Юлиан Брандт, Дониелл Мален (Паскаль Грос, 64'), Марсель Забитцер Предупреждение: Винисиус Жуниор (87')

    После этого матча «Реал» занимает 11-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 6-ю очками в активе. «Боруссия» располагается на 6-й позиции (6 баллов).

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