Снейдер: Бускетс был крайне раздражающим игроком

Экс-игрок мадридского «Реала» и сборной Нидерландоврассказал, как относится к бывшему футболисту «Барселоны»

Сейчас Бускетс защищает цвета «Интер Майами».

«Бускетс был крайне раздражающим игроком. Он всегда бил по ногам другим, но никогда не мог принять удар сам. Как только он получал хоть один удар, то начинал плакать. Настоящий плакса. Я буквально дрался с ним в каждой игре.

В какой-то момент я сказал ему: "Увидимся летом на Ибице, тогда мы снова поговорим". Неприятный парень, против которого трудно играть», — приводит слова Снейдера Barca Universal со ссылкой Ziggo Sport.