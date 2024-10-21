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    В Мадагаскаре сообщили о готовности провести товарищеский матч с Россией

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи
    Сборная Мадагаскара готова провести товарищеский матч с Россией. Об этом сообщил директор по вопросам государственного управления и международных отношений Мадагаскара Брассилив Дэвид Разананцоа.

    Валерий Карпин — главный тренер сборной России
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    Валерий Карпин — главный тренер сборной России

    «Конечно, можно организовать товарищеский матч между сборными Мадагаскара и России. Считаю это абсолютно возможным, потому что наши страны объединяют исторические связи. Наши отношения с Российской Федерацией начались очень давно.

    В России учатся много студентов из Мадагаскара. Так что мы можем проводить соревнования не только по футболу. Считаю, что все возможно, если мы подготовим все технические возможности для этого и согласуем даты. И думаю, что это будет содействовать нашему сотрудничеству», — приводит слова Разананцоа «Р-Спорт».

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