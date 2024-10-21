В Мадагаскаре сообщили о готовности провести товарищеский матч с Россией

Валерий Карпин — главный тренер сборной России Фото: globallookpress.com
«Конечно, можно организовать товарищеский матч между сборными Мадагаскара и России. Считаю это абсолютно возможным, потому что наши страны объединяют исторические связи. Наши отношения с Российской Федерацией начались очень давно.
В России учатся много студентов из Мадагаскара. Так что мы можем проводить соревнования не только по футболу. Считаю, что все возможно, если мы подготовим все технические возможности для этого и согласуем даты. И думаю, что это будет содействовать нашему сотрудничеству», — приводит слова Разананцоа «Р-Спорт».
Ранее сообщалось, что со сборной России готовы сыграть две африканские сборные — ЦАР и Замбия.
Напомним, 15 ноября сборная России встретится с Брунеем, а 19-го сыграет против Сирии.