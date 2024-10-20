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    «Балтика» разобралась с «Шинником» в Первой лиге

    «Шинник» — «Балтика»: счет матча 1:3, обзор голов

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    В матче 15-го тура Первой лиги «Балтика» на выезде победила «Шинник» со счетом 3:1.

    Виталий Лисакович — форвард «Балтики»
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    Виталий Лисакович — форвард «Балтики»

    На дубль Виталия Лисаковича и гол Ильи Петрова гости ответили лишь точным ударом Артемия Косогорова.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Шинник — Балтика 1:3
    Голы: 0:1 Виталий Лисакович (6'), 0:2 Виталий Лисакович (пенальти) (11'), 0:3 Илья Петров (34'), 1:3 Артемий Косогоров (61') Шинник: Сергей Айдаров, Артур Черный, Артемий Косогоров, Павел Шакуро, Бен Загре, Василий Алейников, Руслан Куль, Денис Самойлов, Данила Сухомлинов, Артем Малахов, Тимур Жамалетдинов Балтика: Максим Бориско, Денис Терентьев, Юрий Ковалёв, Андрей Мендель, Александр Осипов, Илья Петров, Сергей Пряхин, Абу-Саид Эльдарушев, Виталий Лисакович, Амир Мохаммад, Varatynov S. Предупреждения: Данила Сухомлинов (10'), Мухаммад Султонов (90'), (90+5'), Varatynov S. (90+6')

    Календарь и таблица ФНЛ

    «Балтика» набрала 27 очков и возглавила таблицу первой лиги. «Шинник» с 14 очками занимает 16-е место.

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