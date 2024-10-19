Президент «Оренбурга»: «Химки» до сих пор не рассчитались за Веру

Лукас Вера Фото: globallookpress.com
«Подмосковный клуб до сих пор не выплатили нам сумму за трансфер Лукаса Веры, поэтому мы подали иск в палату по разрешению споров при РФС. Четыре дня назад, насколько мне известно, подмосковный клуб прислал письмо, что рассчитается с нами за трансфер аргентинца в декабре этого года.
Однозначно, "Химки" нам не выплатили ничего, у них там непонятная ситуация. Это нас тяготит, поскольку при продаже Веры мы рассчитывали сразу получить деньги. Нам сильно нужны эти средства, ведь скоро зимнее трансферное окно», — сказал Еремякин Sport24.
Аргентинский хавбек перешел в «Химки» в июле 2024 года. Всего он сыграл 11 матчей, в которых забил один гол и сделал один ассист.