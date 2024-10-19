Президент «Оренбурга»: «Химки» до сих пор не рассчитались за Веру

Президент «Оренбурга»сообщил, что клуб до сих пор не получил денег за трансфер аргентинцав «Химки».

«Подмосковный клуб до сих пор не выплатили нам сумму за трансфер Лукаса Веры, поэтому мы подали иск в палату по разрешению споров при РФС. Четыре дня назад, насколько мне известно, подмосковный клуб прислал письмо, что рассчитается с нами за трансфер аргентинца в декабре этого года.

Однозначно, "Химки" нам не выплатили ничего, у них там непонятная ситуация. Это нас тяготит, поскольку при продаже Веры мы рассчитывали сразу получить деньги. Нам сильно нужны эти средства, ведь скоро зимнее трансферное окно», — сказал Еремякин Sport24.

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Аргентинский хавбек перешел в «Химки» в июле 2024 года. Всего он сыграл 11 матчей, в которых забил один гол и сделал один ассист.