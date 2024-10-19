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    Президент «Оренбурга»: «Химки» до сих пор не рассчитались за Веру

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    Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что клуб до сих пор не получил денег за трансфер аргентинца Лукаса Веры в «Химки».

    Лукас Вера
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    Лукас Вера

    «Подмосковный клуб до сих пор не выплатили нам сумму за трансфер Лукаса Веры, поэтому мы подали иск в палату по разрешению споров при РФС. Четыре дня назад, насколько мне известно, подмосковный клуб прислал письмо, что рассчитается с нами за трансфер аргентинца в декабре этого года.

    Однозначно, "Химки" нам не выплатили ничего, у них там непонятная ситуация. Это нас тяготит, поскольку при продаже Веры мы рассчитывали сразу получить деньги. Нам сильно нужны эти средства, ведь скоро зимнее трансферное окно», — сказал Еремякин Sport24.

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    Аргентинский хавбек перешел в «Химки» в июле 2024 года. Всего он сыграл 11 матчей, в которых забил один гол и сделал один ассист.

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