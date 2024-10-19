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    «Пари НН» — «Ростов». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 12-го тура РПЛ «Пари НН» — «Ростов»

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    «Ростов»
    «Пари НН» на своем поле сыграет с «Ростовом» в матче 12-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Пари НН»

    «Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков в 11-ти матчах. На счету команды из Нижнего Новгорода 3 победы, 2 ничьи и 6 поражений при разнице забитых и пропущенных мячей 11:21.

    Матч крайнего тура против «Акрона» (2:2) стал последним для главного тренера «Пари НН» Саши Илича. Сербский специалист был отправлен в отставку, а на его место был назначен Виктор Гончаренко, последним местом которого был «Урал».

    «Ростов»

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    «Ростов» набрал 12 очков в 11-ти матчах, расположившись на 9-м месте в турнирной таблице. На счету «желто-синих» 3 победы, 3 ничьи и 5 поражения при разнице забитых и пропущенных мячей 13:20.

    Подопечные Валерия Карпина не могут победить в 4-х матчах кряду — ничья и три поражения. Кроме того, за этот отрезок «Ростов» не забил ни одного гола. В двух крайних турах «желто-синие» остались без очков, проиграв «Акрону» (0:2) и «Спартаку» (0:3).

    Личные встречи

    В прошлом сезоне РПЛ команды обменялись домашними победами с одинаковым счетом 1:0. Всего в 7-ми очных матчах на счету «Ростова» 5 побед, «Пари НН» оказался сильнее в 2-х случаях.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Пари НН» — «Ростов» с коэффициентом 2.23.

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