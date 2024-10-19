«Пари НН» и «Ростов» сыграли вничью

сыграли вничью в матче 12-го тура российской Премьер-лиги.

Игра в Нижем Новгороде завершилась со счетом 1:1.

Автором единственного гола в составе нижегородской команды стал Валерий Царукян, отличившийся на 75-й минуте.

«Ростов» ушел от поражения благодаря голу Максима Осипенко, который реализовал пенальти уже в компенсированное время.

Для «Пари НН» это был первый матч под руководством Виктора Гончаренко.

Прогнозы и ставки на РПЛ

«Ростов» не смог выиграть в пятом матче РПЛ подряд. На этом отрезке команда Валерия Карпина потерпела три поражения и дважды сыграла вничью.

«Ростов» занимает восьмое место в таблице РПЛ — 13 очков. «Пари НН» находится на десятой строчке — 12 очков.