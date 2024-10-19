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    «Пари НН» и «Ростов» сыграли вничью

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    «Пари НН» и «Ростов» сыграли вничью в матче 12-го тура российской Премьер-лиги.

    Максим Осипенко
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    Максим Осипенко

    Игра в Нижем Новгороде завершилась со счетом 1:1.

    Автором единственного гола в составе нижегородской команды стал Валерий Царукян, отличившийся на 75-й минуте.

    «Ростов» ушел от поражения благодаря голу Максима Осипенко, который реализовал пенальти уже в компенсированное время.

    Для «Пари НН» это был первый матч под руководством Виктора Гончаренко.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    «Ростов» не смог выиграть в пятом матче РПЛ подряд. На этом отрезке команда Валерия Карпина потерпела три поражения и дважды сыграла вничью.

    «Ростов» занимает восьмое место в таблице РПЛ — 13 очков. «Пари НН» находится на десятой строчке — 12 очков.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Пари НН — Ростов 1:1
    Голы: 1:0 Валерий Царукян (75'), 1:1 Максим Осипенко (пенальти) (90+2') Пари НН: Никита Медведев, Никита Каккоев, Кирилл Гоцук, Станислав Магкеев, Кирилл Боженов, Александр Эктов, Александр Трошечкин, Николай Калинский, Никита Ермаков, Хуан Мануэль Боселли, Огнен Ожегович Ростов: Хидает Ханкич, Евгений Чернов, Умар Сако, Максим Осипенко, Илья Вахания, Данил Глебов, Кирилл Щетинин, Хорен Робертович Байрамян, Николай Комличенко, Роналдо, Мохаммад Мохеби Предупреждения: Хорен Робертович Байрамян (8'), Евгений Чернов (55'), Александр Трошечкин (71'), Лука Тичич (85')
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