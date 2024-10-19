«Химки» до сих пор не заплатили «Оренбургу» за трансфер Веры

не выплатилисумму за трансфер аргентинского полузащитника. Об этом сообщил президент уральского клуба Василий Еремякин.

«"Химки" до сих пор не выплатили нам сумму за трансфер Лукаса Веры, поэтому мы подали иск в палату по разрешению споров при РФС. Четыре дня назад, насколько мне известно, подмосковный клуб прислал письмо о том, что рассчитается с нами за трансфер аргентинца в декабре этого года.

Однозначно то, что "Химки" нам не выплатили ничего, у них там непонятная ситуация. Это нас тяготит, поскольку при продаже Веры мы рассчитывали сразу получить деньги.

Нам сильно нужны эти средства, ведь скоро зимнее трансферное окно», — приводит слова Еремякина Sport24.

Вера в текущем сезоне провел в РПЛ 11 матчей и забил один гол.