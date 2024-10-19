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    «Химки» до сих пор не заплатили «Оренбургу» за трансфер Веры

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    «Химки» не выплатили «Оренбургу» сумму за трансфер аргентинского полузащитника Лукаса Веры. Об этом сообщил президент уральского клуба Василий Еремякин.

    Лукас Вера
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    Лукас Вера

    «"Химки" до сих пор не выплатили нам сумму за трансфер Лукаса Веры, поэтому мы подали иск в палату по разрешению споров при РФС. Четыре дня назад, насколько мне известно, подмосковный клуб прислал письмо о том, что рассчитается с нами за трансфер аргентинца в декабре этого года.

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    • Однозначно то, что "Химки" нам не выплатили ничего, у них там непонятная ситуация. Это нас тяготит, поскольку при продаже Веры мы рассчитывали сразу получить деньги.

    Нам сильно нужны эти средства, ведь скоро зимнее трансферное окно», — приводит слова Еремякина Sport24.

    Вера в текущем сезоне провел в РПЛ 11 матчей и забил один гол.

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