Компани: Мы не потеряли концентрацию и в конце заслуженно выиграли

Главный тренервысказался о матче против(4:0).

«Сохранять спокойствие и не допускать контратак. Я чувствовал, что мы могли бы лучше использовать наши моменты, особенно в первом тайме.

"Штутгарт" — очень хорошая команда. Мы не потеряли концентрацию и в конце заслуженно выиграли матч. Я рад за ребят.

Теперь готовимся к следующему матчу против Барселоны», — цитирует Компани Bayern & Germany.

Календарь и таблица Бундеслиги

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице с 17 очками. «Штутгарт» (9 баллов) опустился на 9-ю строчку.