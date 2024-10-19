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    Компани: Мы не потеряли концентрацию и в конце заслуженно выиграли

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    Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о матче против «Штутгарта» (4:0).

    Венсан Компани
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    Венсан Компани

    «Сохранять спокойствие и не допускать контратак. Я чувствовал, что мы могли бы лучше использовать наши моменты, особенно в первом тайме.

    "Штутгарт" — очень хорошая команда. Мы не потеряли концентрацию и в конце заслуженно выиграли матч. Я рад за ребят.

    Теперь готовимся к следующему матчу против Барселоны», — цитирует Компани Bayern & Germany.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице с 17 очками. «Штутгарт» (9 баллов) опустился на 9-ю строчку.

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