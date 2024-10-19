Карпин: Выгляжу недовольным, потому что не победили

Главный тренервысказался о матче против(1:1).

«Конечно не выгляжу довольным, мы же не выиграли. Что нужно сделать, чтобы победить? Забить на один мяч больше. Как это сделать? Расскажу футболистам

Завершение при подходах было не совсем правильным. Всё остальное нормально. Мы упростили игру вратарей, чтобы не было перебора по передачам, плюс поле было не лучшего качества», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Ростов» занимает восьмое место в таблице РПЛ — 13 очков. «Пари НН» находится на десятой строчке — 12 очков.